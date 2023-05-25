بعد تصدرها الترند.. طليقة تامر حسني تعلق من جديد





وجهت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، رسالة جديدة بعد هجومها على هالة عمر منسقة أعمال تامر حسني.

ونشرت بسمة بوسيل، منشورا، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وجاء فيه: "ويخشى الله عليك من سوء اختيارك فينتشلهم من حياتك فتيأس لسوء ظنك أنه ابتلاك لتعلم بعدها أنه أنجاك".

وتصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث منذ أمس بسبب هجومها على هالة عمر منسقة أعمال الفنان تامر حسني التي احتفلت أمس بزفافها، وكتبت بسمة على صورة زفاف هالة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

واحتفل تامر حسني بحفل زفاف منسقة أعماله هالة عمر بنشر فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وهنأ خلاله "هالة" بعقد قرانها.

ولاحظ جمهور بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني نشرها لمقطع من حفل الزفاف عبر الاستوري الخاص بها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة" وسط تساؤلات البعض عن ما إذا كانت سبباً في انفصالها عن زوجها تامر حسني

وكان تامر، قد نشر فيديو من كواليس حضوره حفل زفاف "هالة عمر" والذي أكد عن وقوفها بجانبه ببدايته الفنية وعن دعمها له على السوشيال ميديا وتصديها للعديد من المضايقات ووصفها بـ "المقاتلة".

وحرص تامر حسني على الرغم من انفصاله من بسمة بوسيل على حضور عيد ميلاد بنتيه تاليا وأمايا خلال الأسبوعين الماضيين ونشر صور وفيديوهات من كواليس أعياد الميلاد وسط سعادة من بنتيه بحضوره أعياد الميلاد.

وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال

يذكر أن، تامر حسني يخوض موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلمه السينمائي الجديد "تاج" الذي يخوض بطولته الفنانة دينا الشربيني.



