الأحد 30 أبريل 2023
توقيت مصر 21:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

"فستان عِرة".. مي العيدان تسخر من ملابس شيرين خلال حفلها في دبي

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

رسميًا.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم

أول صور للأم والطفل.. قتلت فلذة كبدها وأكلته في الشرقية

طبيب الفنان محمد قنوع يكشف عن عادة يومية صادمة تسببت في وفاته

فيديو.. توفيق عكاشة يتوقع أحداث السودان قبل 4 سنوات وعلاء مبارك يعلق

جد الطفل الذي قتلته أمه وأكلت جزء من جثته يكشف تفاصيل مروعة

أمين شرطة يقتل فتاة تزوجها عرفيًا ثم ينتحر لسبب صادم

تفاصيل وفاة نورا الزبيري أشهر مشجعة للرجاء بسبب أعمال شغب في مباراة الأهلي(صور)

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

644b90de4236041ae304ce08
بسمة بوسيل وتامر وجليلة
الأحد، 30-04-2023 01:00 م

 

 

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طلاقها رسميا من الفنان تامر حسني.

وكتبت "بوسيل" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني".

من جانبها ردت البلوغر جليلة المغربية على الاتهامات التي طالتها بالتسبب في انفصال الفنان تامر حسني عن مواطنتها الفنانة بسمة بوسيل.

 

وتأتي هذه الاتهامات وسط تشكيك دائم في وجود قصة حب بين تامر حسني وجليلة.

 

ونفت جليلة في تصريحات صحفية علاقتها بانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، مؤكدة أنها توقفت عن الخوض في هذه الاتهامات التي ترافقها منذ عام: "بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد؛ لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده".

 

وأكدت أن هناك من قام بتزييف تعليقات باسمها للإيحاء بأن هناك شيئا ما بينها وبين تامر حسني: "أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها".

 

وأضافت جليلة أن انفصال تامر عن بسمة "قسمة ونصيب من ربنا"، مشددة على أنها ليست السبب في ذلك مطلقا.

 

ولفتت إلى أنها رغم ذلك لا تنزعج من ارتباط اسمها بتامر حسني، مبينة أنهما "أصدقاء منذ سنوات": "أنا وتامر عشرة سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبط به دي حاجة طبيعية؛ لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا؛ لأنه بيجيب لنا الخير دائماً".

 

وسبق أن تسبب تصريحات البلوغر جليلة بشأن علاقتها مع تامر حسني وأنها عاشت معه 11 سنة حب قبل زواجه، وقولها إنها كانت برفقته قبل يوم واحد فقط من زواجه، بمشكلات بينه وبين بسمة بوسيل، كادت تصل إلى الطلاق.

 

إقرأ ايضا

شيرين-عبد-الوهاب-1

"فستان عِرة".. مي العيدان تسخر من ملابس شيرين خلال حفلها في دبي

419

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

تربية-الدواجن

رسميًا.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم

أخبار متعلقة

2023_4_11_11_51_35_556

بالصور.. جويرية حمدي تفاجئ الجميع وتعلن ارتداء الحجاب