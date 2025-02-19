بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد وتتوعد بالانتقام

وجهت الفنانة المغربية بسمة بوسيل رسالة حادة إلى منتقديها الذين هاجموها بعد تصريحاتها الأخيرة عن طليقها الفنان تامر حسني.

وكتبت بسمة في خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "رسالة مهمة لأصحاب الطبلة والرق.. أي كائن هيجيب في سيرتي بشكل ما يجيش على مزاجي ويضلل الناس ويقصقص من كلامي هتابعوا قانونياً".

وكانت بسمة قد أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحاتها حول زيجتها السابقة، حيث قالت: "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد. كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير".

وأشارت إلى أنها عانت من الاكتئاب خلال تلك الفترة، مضيفةً أنها كانت تمضي يومها إما نائمة أو في حالة بكاء متواصل. كما ألمحت خلال المقابلة إلى أن تامر حسني لم يكن رجلًا مؤمنًا.

وواجهت بسمة موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض تصريحاتها صادمة وغير دقيقة.

بينما أشار آخرون إلى التغيير الكبير في مظهرها قبل وبعد الزواج، مؤكدين أنها كانت تعيش حياة مرفهة وسعيدة.

وردًا على هذه الانتقادات، كتبت بسمة منشورًا سابقًا قالت فيه: "عجيب كيف يطلب من المرأة أن تصمت كي لا تهز صورة الرجل، لكن لا يطلب من الرجل أن يتصرف بشكل لائق كي لا يكسر قلب امرأة".

وأضافت: "حين تتحدث المرأة بعد صمت طويل، يُقال لماذا الآن؟ وحين تصمت، يُقال لماذا لم تتكلم؟ المشكلة ليست في الكلام أو الصمت، بل في قدرة البعض على سماع الحقيقة عندما لا تناسبهم".

ومن بين أبرز مهاجمي بسمة كانت الإعلامية هالة سرحان، التي استخدمت ألفاظًا حادة ضدها. وردت بسمة عليها قائلة: "يبدو أن هالة سرحان تعيش أزمة فقدان الأضواء، فقررت العودة إلى الساحة بطريقة رخيصة".