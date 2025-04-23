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بالفيديو| رد صادم من محمد رمضان: أنا مش بلبس حمالة صدر.. أنا بفكها بس

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الأربعاء، 23-04-2025 09:53 ص

 

 

ظهر الفنان محمد رمضان، في مقطع فيديو يرد فيه على إطلالته التي تشبه "بدلة رقص" وأثارت جدلا واسعا على مسرح "كوتشيلا".

 

عمره ما لبس حلق

 

وقال رمضان في الفيديو الذي نشره  عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يحمل اسمه واسم بلاده في الحفل، وكذلك اسم جمهوره الذي يدعمه منذ اليوم الأول لظهوره،.قائلا: "جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه.. عارف إن محمد رمضان عمره ما لبس واحدة ست لا في فيلم ولا في مسلسل.. مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها.. جمهوري اللي حافظني عارف إن محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب ولكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا عمره هيلبس حلق".

 

مظهر فرعوني

 

وأضاف بأن جمهوره يعلم أن الملابس التي ظهر بها في الحفل الأول، لا يقصد بها الشكل الذي تم ترجمته على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان الغرض من تلك الملابس هو الظهور بمظهر فرعوني، موجها الشكر لمصممة الملابس، وتوقع أنها ربما لم تملك عملات معدنية كافية، وهو ما جعل الزي يبدو قصيرا بعض الشيء.

 

يفكها فقط

 

وختم بجملة صادمة قال فيها إن "محمد رمضان الذي يعرفه الجمهور، لا يرتدي ملابس نسائية داخلية، بل يقوم بفكها فقط".

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