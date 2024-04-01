"الغيرة على شاب".. الكشف عن سبب مشاجرة فتيات التجمع داخل "ستاربكس"





تداول رواد السوشيال ميديا فيديو مثير لإحدي المشاجرات العنيفة داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمول في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ليتبين من خلال الفيديو أن المشاجرة العنيفة وقعت بين مجموعة من الفتيات.

مشاجرة فتيات التجمع

وظهر في الفيديو بعض الفتيات أثناء قيامهن بضرب بعضهما البعض ضرب مبرح وعنيف، وظهر فتاتان تقومان بشد شعور بعضهما مع التلفظ بالشتائم والسباب لبعضهما البعض، وسط وجود عدد كبير من الأشخاص في الفيديو.

كما أظهر الفيديو مساعدة بعض الفتيات الأخريات في وقف المشاجرة بين الفتاتين، بينما قام البعض الأخر بالتدخل للدفاع عن طرف واحد من النزاع، حتي قام مسئولو الكافيه الشهير بالتدخل لفض النزاع.

وبحسب المصادر، كشف مصدر أمني عن سبب وقوع المشاجرة بين الفتيات داخل كافيه شهير بمنطقة التجميع الخامس بالقاهرة، وقال المصدر أن الواقعة نشبت بسبب غيرة إحدى الفتيات من صديقتها بسبب شاب.

وتابع المصدر، أنه كان يجلس أحد الطلاب مع الطالبتين، إحدهما تربطها به علاقة عاطفية، وبدأ الشاب في محادثة الفتاة الأخرى والمزاح معها، فشعرت الفتاة بالغيرة من جانب صديقتها لتبدأ المشاجرة بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالضرب المبرح.

ضرب مبرح وشد شعر

وزادت المشاجرة بين الفتيات لتتدخل بعض الفتيات الأخريات، وبدأت الفتيات أن يجذبن كل منهن شعر الأخرى وتطرحها أرضًا وتنهال عليها بالضرب بالإيدي والأرجل، وحاول عدد من الحضور والمسئولين داخل المكان فض التشابك.

وأكد مصدر أمني، على أن إدارة أمن المول الذي بداخله الكافيه الذي وقع به المشاجرة، تعاملت مع الموقف دون إخطار الشرطة وتم التصالح بين الطرفين داخل المول دون حدوث أي تطور للخلاف.