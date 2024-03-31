قطعوا شعور بعض.. خناقة فتيات داخل أحد فروع ستاربكس في التجمع الخامس

الأحد، 31-03-2024
11:44 ص
انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شجاراً عنيفا بين فتيات داخل فرع "ستاربكس
" بمنطقة التجمع الخامس
.
الفيديو يوضح كيف شرعت إحدى الفتيات في الاعتداء بالضرب المبرح على أخرى، وتصاعدت حدة الموقف بتبادل الشتائم والألفاظ الجارحة بين المتشاجرات.
وأوضح الفيديو وقوع اعتداء بدني بين الفتيات، حيث تبادلن الضرب بشكل عنيف.
خلال الفيديو، تدخل بعض الشباب في محاولة لإنهاء الشجار لكن دون جدوى.
فيما حررت فتاتين محضر تصالح داخل قسم شرطة التجمع الخامس
بعد مشاجرة بينهن داخل كافيه ستاربكس
بدائرة القسم.
وكانت الأجهزة الأمنية تابعت انتشار مقطع فيديو جرى تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الفيديو مشاجرة عنيفة داخل فرع “ستاربكس
” بين عدد من الفتيات يبدأ بتعدي إحداهن بالضرب على الأخرى مع تبادل السباب بألفاظ نابية قبل أن تشتبك معهن صديقاتهن مع تدخل عدد من الشباب داخل الفرع للفصل بينهن.