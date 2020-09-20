«العليا للفيروسات» تكشف: لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس

الأحد، 20-09-2020
12:46 ص
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مرحلة فيروس كوورنا في مصر
بدأت منذ شهر مارس الماضي بعد ظهور حالة لصيني، وحالة أخرى لسيدة في الأقصر، موضحاً أن لقاح كورونا
لن يمنع انتشار الفيروس والكمامة هى الحل الوحيد وإن كان بسيطاً.
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن فيروس كورونا
مازال يدهش الجميع بالجديد كل يوم، مشيراً إلى أن ما حدث في المدرسة البريطانية هو عين العقل من غلق للمدرسة.
وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن موسم الشتاء يشهد انتشار الأنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أنه لا ينصح بارتداء الكمامة خلال أداء أي نشاط.