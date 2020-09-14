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الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد

الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد

الأوقاف
الأوقاف
الإثنين، 14-09-2020 11:27 م المصريون ـ متابعات
كشف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أسباب تركيب عدادات كهربائية مسبوقة الدفع بالمساجد.
وقال العيسوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد  «القرار ليس له علاقة بسداد الفواتير، حيث تسددها الوزارة بشكل منتظم لوزارة الكهرباء».
وحول قرارات إعادة صلاة الجنازة في المساجد قال العيسوي «وزارة الأوقاف بصدد إعداد خطة لإعادة صلاة الجنازة بالمساجد»، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ قرار حتى الآن بشأن إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد
وأوضح أن صلاة الجنازة لن تقام في وقت الصلوات الخمسة، تجنبا للزحام، على ألا تزيد مدة الصلاة منذ فتح المسجد عن 15 دقيقا، مع التشديد على مراعاة شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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