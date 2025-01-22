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أول قرار من النيابة ضد رجل أعمال شهير نصب على "أفشة"

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أول قرار من النيابة ضد رجل أعمال شهير نصب على "أفشة"

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الأربعاء، 22-01-2025 10:52 ص

 

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حبس رجل أعمال شهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".

 

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، في بلاغه ضد رجل أعمال، يتهمه بالنصب والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، بحجة استيراد سيارة من الخارج.

 

رافق اللاعب خلال التحقيقات المحامي أشرف عبد العزيز، الذي أوضح تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.

 

وكشفت التحقيقات أن اللاعب حرر شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال على أن يكون مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل، مقابل استيراد سيارة. إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ورفض إعادة الشيك أو إتمام الصفقة.

 

وكان محمد مجدي “أفشة” قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم خلاله المتهم، وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاحتيال.

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