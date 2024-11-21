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أول تعليق لـ مي السنهوري بعد خلعها بيج رامي وتكشف السبب الصادم

الخميس، 21-11-2024 02:32 م

 

 

علقت مي السنهوري الزوجة الثانية لبطل كمال الأجسام المصري "بيج رامي"، على حصولها على حكم قضائي بخلعه.

 

وقالت السنهوري، في رسالة عبر موقع "إنستجرام":"للتوضيح، لم يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديًا، وبناء عليه حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد بيج رامي"، مبينة أن قرارها جاء بعد ضغوط نفسية ومشاكل متكررة جعلت استمرارية الزواج أمرًا صعبًا.

 

وقضت المحكمة بتطليق مي السنهوري الزوجة الثانية لبطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي المعروف باسم "بيج رامي" بطلقة بائنة للخلع، إضافة إلى إلزام الزوج بالمصاريف.

جدير بالذكر تزوج بيج رامي من مي السنهوري في نوفمبر 2021، لتصبح زوجته الثانية بعد زواجه الأول الذي بدأ في عام 2010 من ابنة خاله وإنجابه ثلاث بنات، حيث قالت مي السنهوري، في دعواها أمام المحكمة، إن استمرار الحياة الزوجية بات مستحيلًا بسبب الخلافات بينهما، مشيرة إلى أنها لجأت إلى القضاء بعد رفض رامي الانفصال وديًا.

 

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