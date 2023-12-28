أسامة سرايا: سوء إدارة سعر صرف الدولار خطا استراتيجي

الخميس، 28-12-2023
11:56 ص
قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا
، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث على أنه يحارب 7 محار، رغم أن النقطة الوحيدة الساخنة بشكل حقيقي هي الحرب في قطاع غزة.
وتابع أ خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن حركة حماس هي من اتخذت قرار الحرب الممتدة الآن في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التحرك المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة كان سريعًا في رفضه تصفية القضية الفلسطينية على قطاع غزة ، وبأن هذا الأمر يخرج معاهدة السلام مع مصر، وهذا كان عنصر فاعلاً.
ولفت إلى أن الأزمة السودانية تؤثر على مصر بشكل مباشر، فهناك أكثر من 5مليون لا جيء سوداني في مصر، وبعض الأحياء تحولت إلى أحياء سودانية بالكامل
ولفت إلى أن مصر حققت الكثير من النجاحات السياسية، ولكن هناك خطأ استراتيجي من الضروري أن يعالج في 2024، وهو استقرار سعر الصرف
، مشيرًا إلى هناك سوء إدارة لسعر صرف الدولار
، رغم أن هناك 14 مليون مصري متواجدين في الخارج يقومون بتحويل هذا الدولار
لمصر.