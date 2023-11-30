رد حكومي على تعويم الجنيه بعد انتخابات الرئاسة

الخميس، 30-11-2023
12:51 م
نفى مسئؤول كبير كل الأخبار التي يرددها البعض عن تعويم الجنيه
المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار
على المدى القصير.
وزاد البحث عن سعر الدولار
مقابل الجنيه مؤخرا في مصر، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أزمة العملة وسعر الدولار
، وسط مقترح حكومي لزيادة التدفق الدولار
ي في الأسواق المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول مس الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة
بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة
حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة
حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.