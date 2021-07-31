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أحمد حسن ينشر رسائل تحرش فنانة شهيرة به ردًا على تحرشه بـ سما

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السبت، 31-07-2021 08:17 م

في أول رد له بعد الضجة التي أحدثتها فتاة التيك توك "سما" التي اتهمته بالتحرش بها ومحاولة مراودتها عن نفسها وطلبه صورًا عارية لها، نشر اليوتيوبر الشهير "أحمد حسن" لقطات لرسائل بعثتها له الفنانة الأمريكية «سيلينا جوميز» بعد انفصالها عن «جاستن بيبر» تتحدث فيها بالعربية، في محاولة لنفي تهمة تحرشه بـ"سما"، التي نشرت اسكرين شوت وتسجيلات لـ أحمد حسن يطالبها بصور خاصة.
وعرض أحمد المحادثة المفبركة بينه وبين سيلين تطلب منه الارتباط به وتؤكد أنها تعلمت اللغة العربية من أجله، حيث ظهر في لقطة للشاشة (الاسكرين شوت) علامة توثيق الحساب وعدد المتابعين بالملايين للفنانة الأمريكية.
وقد أكد أحمد حسن أن المحادثات يمكن فبركتها بهذا الشكل الذي عرضه، وأضاف أن أحد التسجيلات الصوتية كان محولًا من محادثة أخرى، لكن توعدته سما باللجوء إلى النائب العام من أجل البت في القضية.
ورغم كل محاولات أحمد حسن لنفي التهمة عن نفسه، إلا أن الغريب هو عدم لجوئه للحل الأبسط وهو "مطالبة سما بعرض رقم الهاتف الذي تم إرسال المحادثات من خلاله عبر تطبيق WhatsApp".
فيما واجه أحمد حسن وسما هجوم حاد من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الذين أكدوا بأن الأمر ما هو إلا حيلة لتصدر التريند، وقد بدت جلية في مقطع الفيديو الخاص بفتاة التيك توك.



خاصة بعدما عرض أحمد حسن مقطع فيديو لـ سما وهي ترقص في أحد الأفراح منوهًا إلى أنها على الرغم من تقديم محتوى ديني قائم على النصح، تظهر بهذا الشكل في مقاطع "رقص سما".
 

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