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صور عارية ولقاء مُحرم.. تفاصيل فضيحة أحمد حسن وسما أحمد (فيديو)

سما-محمد
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Native
الثلاثاء، 27-07-2021 09:27 ص

تصدر اسم اليوتيوبر الشهير أحمد حسن الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فضحته فتاة وحررت محضر ضده، بتهمة التحرش بها ومحاولة مراودتها عن نفسها.
وفي التفاصيل، فقد حررت فتاة تُدعى سما أحمد، محضرا بوزارة الداخلية، أمس الإثنين، ضد اليوتيوبر أحمد حسن، تتهمه فيه بالتحرش بها ومراودتها عن نفسها، أثناء تواصلها معه، عبر تطبيق واتساب، بعد إعلان نشره على خاصية «إستوري» في «إنستجرام»، يطلب فيه «موديلز»، لبطولة أحد الأفلام. وبعد الواقعة تصدرت كلمة «سما وأحمد حسن» مؤشرات البحث في جوجل.
وقالت سما، في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، إن الواقعة بدأت يوم 14 يوليو الجاري، حينما أعلن أحمد حسن عن حاجته لموديل لبطولة فيلم قصير، وإنها تواصلت معه عبر الرسائل المباشرة في انستجرام، وبعدها تواصلا عبر تطبيق «واتساب»، وأرسل أحمد حسن في بداية المحادثة تسجيلا صوتيا مدته 4 ثواني، استمعت له «الوطن»، ليؤكد لها أنه هو صاحب الحساب.
وأضافت سما: «لما رد عليا بعد 10 دقائق، طلب مني أبعت له صور، وأنا بعتله صور وقالي تمام وجسمك حلو، وقالي خدي رقمي على الواتساب، وكلمته على الواتس وبعتله الصور تاني».
وتابعت: «وبعد كده سألته الفيلم بيتكلم عن إيه؟ فقالي هانتقابل في فيلتي عند مول مصر وهبعتلك أوبر يوديكي ويجيبك، وسألته زينب مراتك موجودة ولا لا، قالي أنا لوحدي وأنا اعتذرت وقولت مش هعرف آجي، وقالي متخافيش هنتبسط ونلعب ونهزر وهتتبسطي مني جدا، وأنا حسيت إن في لغز، وأنا كل كلامي معاه كان باحترام، وكنت عايزة أشوف آخره ايه»، مشيرة إلى أنه بدأ يتغزل في جسدها.
وأضافت: «طلب مني صور خاصة وأداري وشي فيها عشان يعني أكون مطمنة، ولما رفضت خالص وقلتله انت عندك بنت ومتجوز وعندك أخت، وقالي خلاص اللي أنتي عايزاه، وعملي بلوك».
وأكدت سما، أنها حررت محضرا في الشرطة، وتنتظر محاميها المحامي أشرف فرحات، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، كونها مصممة على مقاضاته، وقالت: «أنا مش عايزة حاجة غير حقي لأني متجوزة وبحب جوزي وعندي بنت، واكتشفت أنه من 2019 وهو بينزل بوست أنه عنده فيلم قصير ومحتاج بنات فيه».

 

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