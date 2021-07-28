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دخل معها الحمام ولامس جسدها.. فيديو تحرش صادم يهز السعودية

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Native
الأربعاء، 28-07-2021 09:25 ص
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، على وقع انتشار فيديو نشرته فتاة يوثق لحظة تحرش شاب بها ودخوله معها الحمام، محاولًا مراودتها عن نفسها.
وتصدر هاشتاج “متحرش أبها” قائمة تريند موقع تويتر، بعد أن اظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحاول اقتحام الحمام على فتاة.
وأظهر الفيديو الذي وثقته الفتاة بكاميرا جوالها دون أن يشعر المتحرش، لحظة محاولته دخول الحمام عليها في أحد المولات بمدينة "أبها"، إلا أنها تمكنت من الهروب منه.
وأبان المقطع، أن المتحرش ظلّ يلاحق الفتاة خارج الحمام ويطاردها في أروقة المول؛ حيث قام بلمس جسدها بالإضافة إلى التلفظ عليها أكثر من مرة.
ورصد الفيديو، المتحرش وهو يهرب من الفتاة التي رفعت الجوال في وجهه وأخبرته أنها تصوره وستقوم بنشر المقطع من أجل القبض عليه.


 

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