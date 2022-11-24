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أحدهما إنجليزي والآخر بولندي.. هل دخل زوجي ابنتي عبلة كامل الإسلام؟ (صور)

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ابنة عبلة كامل وزوجها
Native
Teads
الخميس، 24-11-2022 12:35 م


كشف الفنان أحمد كمال، أسباب اعتزال زوجته السابقة الفنانة عبلة كامل، واتخاذها قرار عدم تقديم أدوارا فنية خلال الفترة الماضية.

وأوضح كمال، خلال برنامج "الستات" على فضائية "النهار"، أنه لا يوجد سبب معين لاعتزال زوجته السابقة، ولكن الأمر مرتبط بأن هذه الحياة والإيقاع المجهد قد يكونا غير مناسبين لها.

وأشار كمال إلى إمكانية عودة الفنانة عبلة كامل للعمل مرة أخرى إذا وجدت نفسها متحمسة لذلك.

ولفت إلى أن بعض الفنانين يعتزلون بسبب اكتفائهم بما قدموه، أو اعتراضهم على وضع الوسط الفني نفسه، أو أمور أخرى.
كما كشف الفنان أحمد كمال، حقيقة زواج ابنتيه من أجنبيين، وموقف الأم من الفكرة.

وقال: تزوجت ابنتي زينب من رجل إنجليزي، أما ابنتي الصغرى فاطمة تزوجت من رجل بولندي، بعدما قام الزوجان بإشهار إسلامهما عن قناعة وإيمان".

وأكد أحمد كمال أن عبلة كمال لم تتدخل في تفاصيل الزواج، موضحا أن زواج ابنتيه تم دون شبكة أو مهر أو قائمة منقولات.

وأشار كمال في حديثه إلى أن الفرح كان بسيطا جدا، واقتصر على أفراد العائلة، وتناول الأرز والسمك.

وتطرق كمال في حديثه إلى علاقته بزوجي بنتيه قائلا: "توجد بيننا علاقة صداقة قوية، لأنهما يمتلكان الذكاء، ولديهما أفكار لذيذة".



 

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