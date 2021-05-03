20 مليون مصاب و220 ألف وفاة.. كورونا يحرق الهند

الإثنين، 03-05-2021
11:00 ص
أعلنت الهند
اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 360 ألف حالة إصابة
جديدة بفيروس كورونا
لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات
إلى مايقرب من 20 مليون.
وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.
ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين
الماضية، بلغ إجمالي الإصابات
بكورونا
في الهند
حتى الآن 19.93 مليون في حين وصل العدد
الكلي للوفيات إلى 218959 وفق البيانات وزارة الصحة.
وقال خبراء في القطاع الصحي في الهند
، أن الأعداد الحقيقية
للمصابين والوفيات من جراء فيروس كورنا المستجد في البلاد، قد تصل إلى 10 أضعاف الأرقام
المعلنة حكوميا.