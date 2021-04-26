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اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش هذه الدولة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 26-04-2021 10:41 ص متابعات_ أمينة عبد العال

عثرت باحثة في بريطانيا علي نوع جديد من فيروسات " كورونا" في الخفافيش .
وأشارت الباحثة في علم البيئة بجامعة " إيست أنجليا " إلي أنه قامت بجمع فضلات حوالي 53 خفاش متواجدة في 3 مقاطعات بريطانية ، لافتة إلي أنه المرة الأولي التي يتم فيها العثور علي فيروسات " الساربيك " وهو المصطلح الشامل لعدد من فيروسات كورونا في الخفاش في المملكة المتحدة ، حسب التقرير الذي تداولته الصحف المحلية والعالمية .
ولفتت إلي أنه لا يمكن للفيروس الجديد والذي يحمل اسم " RhGH01" أن يصيب البشر في حالته الحالية محذرة أنه إذا لامسه شخص مصاب بكورونا فقد يتسبب هذا في تحور الفيروس مما يمنحه القدرة علي إصابة البشر .
 

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