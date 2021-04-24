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إغلاق 18 مسجدًا جديدًا في 4 مناطق بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-04-2021 10:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة و الإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أصدرت قرار بإغلاق 18 مسجد بصورة مؤقتة في 4 مناطق بالمملكة بعد ثبوت إصابة 18 حلة بفيروس " كورونا" المستجد بين المصلين .
ووصل إجمالي المساجد المغلقة خلال 75 يوم 782 مسجد و قد تم إعادة فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم و إكمال الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي مرتادي بيوت الله، حسبما جاء في بيان الوزارة الذي تداولته الصحف المحلية ز
وأشارت الوزارة إلي أن المساجد المغلقة 11 منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجدين بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد، لافتة إلي أنه تم إعادة فتح 24 مسجدا ستة منها بمنطقة القصيم، وخمسة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وفي ختام بيان الوزارة طالبت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
 

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