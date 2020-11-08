10 مليون درهم للمشاركة في معرض الشارقة للكتاب

الأحد، 08-11-2020
02:17 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة
بتخصيص 10 مليون درهم
لاقتناء أحدث إصدارات
دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب .
و تأتي مساهمة الشيخ
سلطان من أجل المساهمة في حل الأزمة التي تسببت بها أزمة " كورونا "
المستجد ، حسبما نشرت " الزطن " .
و كذلك من أجل
ضمان تزويد المكتبات العامة والحكومية والأكاديمية في إمارة الشارقة بمحتوى معرفي وأكاديمي،
ومدها بجديد دور النشر العربية والعالمية، في التاريخ، والأدب والسياسية، والفنون،
والعلوم، والتكنولوجيا وغيرها من صنوف المعرفة.