الولايات المتحدة توافق علي بيع 18 طائرة مسيرة للإمارات
ارشيفية
الجمعة، 06-11-202010:27 صمتابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية
الأمريكية أنها وافقت علي بيع 18 طائرة مسيرة من طراز إم_كيو_9 لدولة الإمارات
العربية المتحدة .
و تم إخطار الكونجرس
يشكل غير رسمي أمس الخميس بصفقة الطائرات المسيرة للإمارات وقيمتها 2.9 مليار
دولار ، حسبما نشرت " رويترز " .
جدير بالذكر أن إدارة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغت الكونجرس بصورة غير رسمية عن خططها لبيع 50
مقاتلة إلي الإمارات مقابل 10.4 مليار دولار ، لتكون بذلك أول دولة عربية تمتلكها
.