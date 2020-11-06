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الولايات المتحدة توافق علي بيع 18 طائرة مسيرة للإمارات

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 06-11-2020 10:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت علي بيع 18 طائرة مسيرة من طراز إم_كيو_9 لدولة الإمارات العربية المتحدة .
و تم إخطار الكونجرس يشكل غير رسمي أمس الخميس بصفقة الطائرات المسيرة للإمارات وقيمتها 2.9 مليار دولار ، حسبما نشرت " رويترز " .
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغت الكونجرس بصورة غير رسمية عن خططها لبيع 50 مقاتلة إلي الإمارات مقابل 10.4 مليار دولار ، لتكون بذلك أول دولة عربية تمتلكها .
 

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