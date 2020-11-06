الولايات المتحدة توافق علي بيع 18 طائرة مسيرة للإمارات

ارشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت علي بيع 18 طائرة مسيرة من طراز إم_كيو_9 لدولة الإمارات العربية المتحدة .

و تم إخطار الكونجرس يشكل غير رسمي أمس الخميس بصفقة الطائرات المسيرة للإمارات وقيمتها 2.9 مليار دولار ، حسبما نشرت " رويترز " .

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغت الكونجرس بصورة غير رسمية عن خططها لبيع 50 مقاتلة إلي الإمارات مقابل 10.4 مليار دولار ، لتكون بذلك أول دولة عربية تمتلكها .