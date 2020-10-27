كوهين يعلن عن الدول العربية التي ستطبع قريبا

الثلاثاء، 27-10-2020
10:01 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلن إيلي كوهين
،
وزير الاستخبارات الإسرائيل
ي مساء أمس عن أسماء الدول العربية التي تسعي بلاده إلي
التطبيع
معها قريبا عقب اتفاقيتها مع الإمارات والبحرين
والسودان
.
و أضاف الوزير
الإسرائيل
ي في تصريحات إعلامية أن الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة هي سلطنة
عمان
وقطر والنيجر و المغرب لافتا إلي أنه سيتم تكثيف المفاوضات معها من أجل
التوصل إلي اتفاقيات سلام بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية .
وأشار كوهين
إلي أن
إسرائيل
بصدد التوصل إلي اتفاق مماثل مع دولة خليجية و أخري أفريقية ، لافتا إلي
أن بلاده تسعي إلي تشكيل جبهة قوية .