بن زايد : الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم

في اليوم العالمي لشلل الأطفال نحيي الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون مهامهم رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.. بتضافر الجهود ودعم المبادرات العالمية سنتمكن من القضاء على شلل الأطفال..الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من هذا المرض. pic.twitter.com/VvWmntUNsq