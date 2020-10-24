بن زايد : الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم

السبت، 24-10-2020
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
غرد محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي علي حسابه الشخصي علي " تويتر"
مشيدا بدور الإمارات في حماية أطفال العالم من مرض شلل الأطفال
.
وقال في تدوينته :" في اليوم العالمي لشلل الأطفال
نحيي الأبطال
العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون مهامهم رغم التحديات التي تفرضها جائحة
كورونا.. بتضافر الجهود ودعم المبادرات العالمية سنتمكن من القضاء على شلل الأطفال
..الإمارات
شريك أساسي في حماية أطفال العالم من هذا المرض " ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
جدير بالذكر أن العالم شارف علي القضاء علي واحد من أكثر
الأمراض الروعة في القرن العشرين ، و دشن اليوم العالمي للقضاء علي مرض شلل
الأطفال مع رفع اسم الهند من قائمة الدول المصابة في 22 أكتوبر 2012 ، والذي يصادف
ذكري ميلاد العالم الأمريكي جوناس سالك "1914/1995 " الذي تمكن من تطوير
أول لقاح فعال ضد شلل الأطفال
1955 .