وفاة الناشط الأردني عبود العمري ووالده ينعيه بكلمات مؤثرة

الأحد، 07-03-2021
10:49 ص
توفي الناشط
الإجتماعي الأردني
، عبود العمري
، أمس السبت،
في حادث سير بدولة جنوب أفريقيا، عن عمر ناهز 23 عاماً.
وفارق “العمري”، الحياة أثناء قيامه برحلة سياحية برفقة أصدقائه،
حيث نعاه والده “عمر العمري” عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال “العمري”:”ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله
وقدره، أنعى وفاة
ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء أمس السبت،
إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح وأن
يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وبات اسم عبود العمري
الأكثر تداولاً بعد دقائق من إعلان
وفاة
ه، كما علق زميله الممثل الأردني
، “يزن النوباني”، قائلا:”الأخ والصديق والحبيب
عبود العمري
، استعجلت كثير والله يا عبود، خبر وفاة
ه زي الصاعقة علينا، بكيت قلوبنا،
ما شفت منك الا كل خير ومحبة ونشاط وحماس، وحب للحياة.. الله يرحمك يا حبيبي ويصبر
أهلك”.