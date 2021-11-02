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ظهور شكل مذهل في سماء السعودية

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الثلاثاء، 02-11-2021 02:15 م

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء السعودية والوطن العربي، تشهد قبل شروق الشمس غد الأربعاء ظهور هلال القمر المتناقص.
وسيبدو على مسافة بضعة درجات في الجزء العلوي من كوكب عطارد في سماء الفجر، بالأفق الجنوبي الشرقي، بوجود نجم السماك الأعزل، ليشكل الثلاثة مثلثا سماويا مبهرا.
وأوضحت فلكية جدة، في بيان لها اليزوم الثلاثاء، أنه يتم البحث عن هلال القمر بالقرب من الأفق، وسيكون عطارد نقطة الضوء تحته مباشرة، ويفضل استخدم المنظار لإلقاء نظرة على الجزء غير المضاء من قرص القمر.
وأضافت أن القمر سيقوم بالمرور أمام كوكب عطارد في ظاهرة تسمى "الاحتجاب" لكن هذا الحدث غير مشاهد في العالم العربي، وأن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرا لأن القمر أقرب كثيرا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على سطح الأرض.
وأشارت فلكية جدة إلى أنه بالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يعتبر مطلع نوفمبر 2021 فرصة لرؤية عطارد بالقرب من هلال القمر.
 

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