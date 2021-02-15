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مجددا.. التحالف يعترض طائرة مفخخة تستهدف مدنيين بالمملكة العربية السعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 15-02-2021 01:52 م متابعات- أمينة عبد العال

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تمكنت من اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية لاستهداف مدنيين .
و صرح  المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف المتحدث الرسمي أن محولات الميليشيا الحوثية بالاعتداء علي المدنيين والأعيان المدنية بطريقة معتمدة و ممنهجة تمثل جرائم حرب ، لافتا إلي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين و الأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي .
 

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