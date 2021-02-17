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الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 17-02-2021 02:54 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة غير مستقرة محذرا من أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية .
و أشار المركز إلي أنه سيكون هناك تدني في مستوي الرؤية علي المدينة المنورة ومحافظة الحنايكة ، حسبما نشرت " صدي " .
في سياق متصل أصدر المركز تنبيها بأنه سيكون هناك رياح نشطة و أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية و تدنيا في مدي الرؤية علي محافظات العلا و العيص و خيبر ، لافتا إلي أن الحالة ستستمر حتى الثامنة مساء .
 

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