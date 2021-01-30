واشنطن تحذر الصين بسبب تحليق طائرات حربية فوق بحر الصين

السبت، 30-01-2021
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الجيش الأمريكي أن الطائرات العسكرية الصين
ية التي حلقت فوق بحر الصين
الجنوبي الأٍسبوع الماضي لم تشكل تهديد لمجموعة الحاملات الأمريكية بالمنطقة إلا
أنها كانت مثال لزعزعة الاستقرار و نهج بكين العدائي ، خاصة أن الطائرات ظلت علي
مسافة من السفن البحرية الأمريكية بمسافة لم تقل عن 250 ميل بحري .
و أشارت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأمريكي في بيان لها تداولته الصحف
المحلية إلي أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب
نشاط سلاحي البحرية والجو لجيش التحرير الشعبي ولم يشكلا أي تهديد في أي وقت لسفن وطائرات
وبحارة البحرية الأميركية".
وجدير بالذكر أن الصين
زعمت أحقيتها في كل مساحة بحر الصين
الجنوبي و أصامت قواعد عسكرية في جزر صناعية بالبحر الغني بموارد الطاقة ، لكن
ماليزيا
و الفلبين وتايوان وفيتنام و بروناي ، تطالب بأحقيتها في أجزاء من البحر .