السبت 30 يناير 2021
توقيت مصر 10:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الصحة العالمية تحذر من تداول اللقاحات بهذه الطريقة

5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها

النيابة تكشف حقيقة الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية

" ترامب" يعود للأضواء و تهديدات بنقله من مكان إقامته

فيديو صادم للحظة ضبط فتاة متلبسة مع شاب داخل سيارته بالكويت

واشنطن تحذر الصين بسبب تحليق طائرات حربية فوق بحر الصين

«بايدن» يوجه صدمة كبيرة لدولة عربية بعد تطبيعها مع إسرائيل

عمرو موسى يكشف واقعة انفعاله على «مبارك» وضرب الباب

إعلامية كويتية شهيرة: «ما أرتاح إلا مع رجل كويتي»

تعرف علي أعلي وأقل سعر لشراء الدولار في البنوك

ADS
 

واشنطن تحذر الصين بسبب تحليق طائرات حربية فوق بحر الصين

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 30-01-2021 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الجيش الأمريكي أن الطائرات العسكرية الصينية التي حلقت فوق بحر الصين الجنوبي الأٍسبوع الماضي لم تشكل تهديد لمجموعة الحاملات الأمريكية بالمنطقة إلا أنها كانت مثال لزعزعة الاستقرار و نهج بكين العدائي ، خاصة أن الطائرات ظلت علي مسافة من السفن البحرية الأمريكية بمسافة لم تقل عن 250 ميل بحري .
و أشارت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأمريكي في بيان لها تداولته الصحف المحلية إلي أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحي البحرية والجو لجيش التحرير الشعبي ولم يشكلا أي تهديد في أي وقت لسفن وطائرات وبحارة البحرية الأميركية".
وجدير بالذكر أن الصين زعمت أحقيتها في كل مساحة بحر الصين الجنوبي و أصامت قواعد عسكرية في جزر صناعية بالبحر الغني بموارد الطاقة ، لكن ماليزيا و الفلبين وتايوان وفيتنام و بروناي ، تطالب بأحقيتها في أجزاء من البحر .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها

الرئيس التونسي

النيابة تكشف حقيقة الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية

ترامب

" ترامب" يعود للأضواء و تهديدات بنقله من مكان إقامته

أخبار متعلقة

بايدن و بوتين

روسيا تعرض التعاون علي واشنطن لحل هذه القضايا

الحرس الوطني الامريكي

خوفا علي " بايدن".. الجيش ينشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

منشأة الصين لمواجهة كورونا

الصين تعيد بناء سورها العظيم لمجابهة " كورونا"

بايدن

خطوة غير متوقعة من "بايدن" فور وصوله واشنطن

ترامب

ترامب يوقع قرار أمني أخير ضد الصين

الرئيس الأمريكي و ملك المغرب

قبل الرحيل.. ترامب يمنح ملك المغرب هذا الوسام