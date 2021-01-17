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قبل الرحيل.. ترامب يمنح ملك المغرب هذا الوسام

الرئيس الأمريكي و ملك المغرب
الرئيس الأمريكي و ملك المغرب
 
الأحد، 17-01-2021 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب باقي له أيام قليلة في البيت الأبيض ، إلا أنه أصدر قرار بمنح ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق لـ " تأثيره الإيجابي " علي المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
و أشار البيت الأبيض في بيانه إلي أن الملك السادس عمل علي تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في  مختلف المجالات ، لافتا إلي رؤية الملك وشجاعته خصوصا في قرار استئنافه للعلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي علي المشهد السياسي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يمثل بداية عهد جديد من الأمن والازدهار للولايات المتحدة والمغرب .
و أضاف البيت الأبيض في بيانه أن وسام الاستحقاق هو وسام عسكري يمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية أو للمسئولين الأجانب ولا يمنح إلا من قبل الرئيس .
جدير بالذكر أن ترامب أعلن في العاشر من ديسمبر أن المغرب تعهد بعودة العلاقات مع إسرائيل و أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية علي الصحراء المغربية .
 

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