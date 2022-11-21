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هزت الكويت.. حكم نهائي ضد كويتي أنهى حياة شقيقته بطريقة بشعة

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متهم قتل شقيقته
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الإثنين، 21-11-2022 12:14 م

قضت محكمة كويتية، بإعدام شخص قتل شقيقته نحرا بعد احتجازها داخل المنزل لأكثر من شهر بسبب خلافات بينهما.

كانت عمليات وزارة الداخلية في الكويت، قد تلقت بلاغا عن وقوع جريمة قتل في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة الفتاة غارقة في دمائها، بسبب نحرها في الرقبة.

وأثناء معاينة موقع الجريمة، اعترف شقيق الفتاة بأنه ذبحها وسلمهم أداة الجريمة "سكين"، وفقا لوسائل إعلام محية.

وأفاد أقارب الفتاة بأن شقيقها القاتل احتجزها لأكثر من شهر داخل المنزل بسبب خلافات بينهما، وجرى توقيف المتهم لاستكمال الإجراءات اللازمة، وإحالته إلى المحكمة.
 

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