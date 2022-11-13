حكم بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات

الأحد، 13-11-2022
02:22 م
قضت محكمة الجنايات الكويت
ية بحبس الإعلامية فجر السعيد
3 سنوات مع وقف
التنفيذ بكفالة لحسن السير والسلوك عن العيب في الذات الأميرية في الشكوى المقدمة
من الناشط عبدالله فيروز.
وحسب الصحيفة فإن الحكم جاء بعد رفع الناشط المعروف قضية على فجر السعيد
بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وهو ما قضت المحكمة بسببه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وكانت الإعلامية فجر السعيد
أعلنت اعتزال السياسة بعد عدم نجاحها في
الانتخابات البرلمانية 2022، مؤكدة أن فشلها في اجتياز الانتخابات وعدم حصولها على
أصوات تؤهلها لكرسي في مجلس الأمة الكويت
ي جعلها تعتزل العمل السياسي.