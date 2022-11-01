الكويت.. اكتشف خيانة زوجته مع صديقه فتجاهل عقابها وفعل هذا الأمر الصادم

الثلاثاء، 01-11-2022
11:33 ص
قضت محكمة الاستئناف الكويت
ية، بإعدام مقيم سوداني
الجنسية
عقب إدانته بقتل مواطنه نحرًا في منطقة الوفرة بمحافظة الأحمدي الكويت
ية.
ويأتي حكم الاستئناف مؤيدًا لحكم أول درجة الذي صدر بحق الجاني
الذي أقدم على قتل مواطنه بعد اكتشافه لوجود علاقة بين زوجته والمجني عليه وتواصله
معها عبر تطبيق "الإيمو"، وفقًا لحساب "أمن ومحاكم" المحلي المعني
بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.
ولا يزال أمام الجاني درجة تقاضٍ أخيرة أمام محكمة التمييز
ليصبح الحكم نهائيًّا بحقه.
ووقع الحادث في فبراير الماضي، إذ تم ضبط الجاني آنذاك من
قبل الأجهزة الأمنية وإحالته إلى جهات الاختصاص.
وذكرت تقارير محلية آنذاك أن "سبب إقدام الجاني على
قتل مواطنه هو خلافات بينهما".