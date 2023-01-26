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هزت السعودية.. القتل تعزيرًا على قاتل بندر القرهدي (فيديو)

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بندر القرهدي
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الخميس، 26-01-2023 12:32 م

أعلن المحامي السعودي عبد العزيز القليصي، اليوم صدور الحكم في قضية "مغدور جدة" بندر القرهدي.

وقال القليصي في منشور على تويتر إنه بعد مرور شهر وأسبوعين من المحاكمة "تم صدور الحكم في قضية بندر القرهدي، بالقتل تعزيرا، ضد المدعى عليه".

وفي ديسمبر ، أعلن الأمن العام، عن اعتقال شخص قام بإحراق مركبة والسائق بداخلها، ما تسبب بوفاة الأخير.
وقال الأمن العام حينها إن "شرطة محافظة جدة قبضت على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك".
 وأضاف "تبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما". وأكد أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
وهزت الجريمة الرأي العام في السعودية بسبب بشاعتها مطالبين بإنزال أقسى عقوبة على القاتل وتطبيق القصاص في أسرع وقت.
 

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