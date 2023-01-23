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ملايين السعوديين يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم.. كيف حدث ذلك؟

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سعوديين
Native
Teads
الإثنين، 23-01-2023 09:33 ص

 

 

 

يصادف اليوم الإثنين 1 رجب 1444 هـ(1 / 7 / 1444 ه)، ميلاد عدد كبير من المواطنين والمواطنات السعوديين ، ممن يحملون يوماً وشهر ميلاد موحداً، مع اختلاف سنة الميلاد.

 

وقد صدر أمر سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع المواطنين بمنتصف السنة الهجرية، الذي يصادف الأول من رجب لنفس العام الذي ولد فيه الشخص.

 

وتعود قصة توحيد ميلادهم بتاريخ 1 رجب إلى عدم معرفة المواطنين المولودين منذ سنوات طوال ليوم وشهر ميلادهم بشكل دقيق، ولكنهم يعرفون العام الذي ولدوا فيه.

 

وبينت الأحوال المدنية بالسعودية، أنه بالنظر لأهمية تدوين التاريخ بدقة لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد، فقد صدر أمر سام بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية.

 

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