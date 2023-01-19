الخميس 19 يناير 2023
توقيت مصر 15:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

الـ 1000 جنيه بـ 10 دينار.. تعادل صرف الجنيه بالكويت رسمياً مع السوق السوداء

قطع رأس زوجته وتجول بها في الشارع.. السجن 8 سنوات لمرتكب جريمة هزت إيران

ضبط 5 نساء ورجلان متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت (صور)

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على زواج سفير بفتاة أردنية

استبعاد نهائي وإيقاف وتغريم.. قرارات مفاجئة من اتحاد الكرة بقطر ضد لاعبي المنتخب

روسيا توجه ضربة لـ الدولار عبر مصر وقطر والإمارات

الحكومة تستعد لتحويل جزيرة الوراق إلى مدينة جديدة بمواصفات عالمية

نقابة المحامين تعلق العمل في جميع أنحاء الجمهورية بسبب محامي مطروح.. القصة كاملة

سعر الدولار.. توقف حركة البيع والشراء في السوق السوداء

ADS
 

فيديو صادم.. تهريب مخدرات داخل مصاحف بالسعودية

تنزيل (1)
مصاحف
Native
Teads
الخميس، 19-01-2023 09:24 ص

 

نشر الإعلامي السعودي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو من داخل معرض اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، استعرض من خلاله طريقة تهريب المخدرات إلى المملكة.

 

وكان من بين وسائل التهريب وأكثرها صدمة هو تهريب الشبو داخل القرآن الكريم، كما تضمنت الوسائل التهريب داخل الزبيب والطماطم والبطاطس والعدس والفصفص وأي وسيلة ممكنة لاستهداف الشباب إلى درجة الإكسسوارات النسائية.

وعلق "العبدالكريم" على الفيديو : حتى القران الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الاعداء أبناء وبنات الوطن" مضيفا: ومن حاول تهريب المخدر داخل القران لن يتوانى عن الترويج لطفل.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

image

قطع رأس زوجته وتجول بها في الشارع.. السجن 8 سنوات لمرتكب جريمة هزت إيران

download

ضبط 5 نساء ورجلان متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت (صور)

elaosboa67514

روسيا توجه ضربة لـ الدولار عبر مصر وقطر والإمارات

أخبار متعلقة

000_1A879X

فصل نائب من البرلمان الأردني بسبب رسالة لولي عهد السعودية

img_1593110903650

السعودية تعلن ضبط امرأة ظهرت في فيديو جنسي وتنشر صورتها

هل-يوجد-كحول-في-بسكويت-اوريو

بسكويت أوريو بـ«شحم الخنزير» في السعودية.. وبيان يرد

Capture

مشهد مرعب بالسعودية.. صاعقة رعدية تضرب شاحنة وتحرقها بالكامل

Capture

شاهد.. حفل زفاف يتحول إلى معركة داخل قاعة أفراح في السعودية

2063483

صدمة في السعودية.. مقتل فتاة ووالدتها بمادة الأسيد الحارقة