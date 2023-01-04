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بسكويت أوريو بـ«شحم الخنزير» في السعودية.. وبيان يرد

هل-يوجد-كحول-في-بسكويت-اوريو
بسكويت
Native
Teads
الأربعاء، 04-01-2023 11:04 ص

 

أثيرت حالة من الجدل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن احتواء بسكويت "أوريو" في المملكة العربية السعودية على شحوم الخنزير.

 

لكن السلطات السعودية، نفت ذلك، حيث ردت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" على سؤال أحد المتابعين بالتأكيد أن: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة".
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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مؤخرا بمنشورات تتحدث عن احتواء بسكويت "أوريو" على مادة شحم الخنزير.

 

وسبق لهيئة مكافحة الشائعات في المملكة أن نفت القصة، حيث قالت في منشور على "تويتر": "ما يتداول عن التحذير من بسكويت أوريو لاحتوائه على الكحول وأنه ليس حلال غير صحيح".
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وفي وقت سابق، أكدت شركة "نابيسكو" الأمريكية المنتجة لبسكويت "أوريو" أن منتجاتها التي تباع في الأسواق العربية وشمال إفريقيا وباكستان "حلال" ومطابقة للمواصفات في تلك الدول.
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