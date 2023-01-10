السعودية تعلن ضبط امرأة ظهرت في فيديو جنسي وتنشر صورتها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب العامة"، على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تكشف عن جنسيتها.

كما أعلنت الداخلية السعودية عن القبض على مواطنين اثنين وشخص آخر نيجيري بسبب تصوير ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر بأن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على امرأة "ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة".

وأضاف البيان أن شرطة الرياض ألقت القبض أيضا على "مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان بأنه جرى إيقاف المتهمين الأربعة واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

على الجانب الآخر أصدرت محكمة غربي المملكة حكما بحبس مواطنة سعودية من مشهورات «السناب شات، والتيك توك» وتعمل مطربة حفلات 30 يوماً وفرض غرامة عليها، بعد إدانتها بالإساءة لمشهورة سناب شات، والتشهير بها بألفاظ ومقاطع عنصرية والنيل منها، وصادقت محكمة الاستئناف الجزائية على الحكم الأسبوع الماضي.

وبحسب «عكاظ»، أقامت سعودية من مشاهير السناب شات دعوى ضد أخرى مشهورة سوشال ميديا تعمل مطربة حفلات، تتهمها بالتلفظ عليها والإساءة لها بعبارات ومقاطع عنصرية، فضلاً عن التشهير بها في أمور عائلية خاصة.

وقدمت المدعية إلى المحكمة أدلة رقمية، بينها مقاطع للسناب شات ظهرت فيها المدعى عليها وهي تتحدث بصفات وعبارات وألفاظ عن المدعية بالتلميح، وقدمت عدداً من الشهود من متابعي السناب شات للمشهورتين، واستمعت المحكمة إلى أطراف الدعوى فأنكرت المتهمة التهمة، وقالت إنها لا تقصد في عباراتها المرصودة المدعية وإنما تقصد أشخاصاً آخرين، كما طعنت في شهادة سيدات متابعات لحسابها في السناب شات، وقالت إن شهادتهن غير ملاقية للدعوى وبنيت على الظن والتخمين.



