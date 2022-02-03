هجوم جوي بطائرات مفخخة من العراق على الإمارات

الخميس، 03-02-2022
01:51 م
تبنت جماعة "ألوية الوعد الحق" العراق
ية الهجوم على العاصمة
الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة
، وذلك قبل إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن
إسقاط 3 مسيّرات.
وقالت الجماعة الإرهابية، في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق
"تلغرام" إن "أبناء الجزيرة العربية وجهوا ضربة إلى الإمارات،
بواسطة أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".
وزعمت أن "الضربات القادمة ستكون أشد وقعا وإيلاما لدولة الإمارات".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار
معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نعلن عن اعتراض
وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم
2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".
وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية
تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".