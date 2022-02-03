السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 17:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

ADS
 

هجوم جوي بطائرات مفخخة من العراق على الإمارات

000_1OU3DR
ا
Native
Teads
الخميس، 03-02-2022 01:51 م

تبنت جماعة "ألوية الوعد الحق" العراقية الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك قبل إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.
وقالت الجماعة الإرهابية، في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق "تلغرام" إن "أبناء الجزيرة العربية وجهوا ضربة إلى الإمارات، بواسطة أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".
وزعمت أن "الضربات القادمة ستكون أشد وقعا وإيلاما لدولة الإمارات".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".
وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".
 

إقرأ ايضا

5d9f1b044c59b729ff397611

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

2017_5_1_19_24_15_752

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

202202030955355535

شاهد آخر تطورات إنقاذ الطفل ريان الذي يصارع الموت

أخبار متعلقة

119-014553-alhouthi-yemen_700x400

مليشيا الحوثي تزعم استهداف غرفة عمليات في الإمارات ووقوع قتلى

image

رئيس الصومال يعتذر للإمارات