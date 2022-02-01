مليشيا الحوثي تزعم استهداف غرفة عمليات في الإمارات ووقوع قتلى

الثلاثاء، 01-02-2022
10:24 ص
زعمت مليشيا الحوثي في اليمن
، اليوم الثلاثاء، استهداف "غرفة عمليات
ميدانية لقوات مدعومة إماراتيا في مديرية عسيلان في محافظة شبوة بصاروخ باليستي".
وقال المتحدث العسكري باسم المليشيا يحيى سريع، عبر حسابه على
"تويتر"، إن "القوة الصاروخية تمكنت مساء أمس الاثنين من استهداف
غرفة عمليات
ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة
شبوة بصاروخ باليستي".
ولفت يحيى سريع إلى "إصابة الهدف بدقة ومصرع وإصابة عدد كبير بينهم
إماراتيين"، مشيرا إلى أن "هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير
المعارك في شبوة"، على حد زعمه.
وأعلنت مليشيا الحوثيين
أمس الاثنين، ضرب أهداف "نوعية وهامة" في
دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت
أهدافها، حسب زعمها.