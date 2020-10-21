الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

هاري وميجان يحذران من أزمة كراهية عالمية

هاري وميجان
هاري وميجان
 
الأربعاء، 21-10-2020 10:06 ص متابعات- الدويني فولي
تحدث" دوق ودوقة ساسكس " الأمير البريطاني هاري و زوجته ميجان عن حملتهما ضد الآراء السلبية علي وسائل التواصل الاجتماعي محذرين من أزمة كراهية عالمية تؤثر علي الصحة النفسية .
و أضاف هاري في تصريحات افتتاحية في حلقة نقاشية علي الانترنت استمرت لمدة ساعتين علي منصة " تايم 100 توكس "  أنها أزمة معلومات مضللة عالميا و أزمة صحية عالمية ، حسبما نشرت " رويترز " .
و أشارت ميجان إلي أنه من المهم جعل التفاعل عن طريق الانترنت يعود بنفع أكبر علي صحة الناس ، مضيفة أنها ليست حلقة نقاشية تتعلق بالصحة النفسية أو سلامة الشعور فقط بل هي مشكلة إنسانية .
جدير بالذكر أن هاري وميجان انتقلا للعيش في جنوب كاليفورنيا هذا العام بعد تنحيهما عن أدوارهم الملكية لبدء حياة أكثر استقلالية وللفرار من الإعلام البريطاني .
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا