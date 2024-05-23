نصيحة غريبة من بايدن لمن يريد الزواج

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل
شاب يفكر في الزواج، مؤكدا على ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات!
وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية يوم
الثلاثاء الماضي في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال:
"لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفا:
"واحدة منهم سوف تحبك دائما".
وزوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5
أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في عدة مناسبات بالبيت الأبيض.
وبعد خطابه، ذهب الرئيس الأمريكي للتحدث إلى
الجمهور. وأعطى جاك براون البالغ من العمر 7 سنوات، وكارتر براون البالغ من العمر
5 سنوات، المال لشراء المثلجات.