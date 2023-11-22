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نتنياهو يعلن عن بند جديد في صفقة تبادل الأسرى وإتمام الهدنة لمدة 4 أيام

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نتنياهو
الأربعاء، 22-11-2023 10:29 ص


كشف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن بند جديد من بنود اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل الذي يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء أنه تم إدراج بند في اتفاق إطلاق سراح الأسرى يقضي بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويد المحتاجين بالأدوية.

واجتمع مجلس الوزارء الإسرائيلي الموسع بكامل أعضائها والذي يضم 38 وزيرا، الليلة، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا للإعلام العبرية فقد سبق اجتماع مجلس الوزارء اجتماعين لمجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري الأمني، ولكنهما لم يشهدا أي تصويت على صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب في الاجتماعين السابقين، انتظار اجتماع مجلس الوزراء الكامل لإجراء مناقشة مفصلة والتصويت.

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