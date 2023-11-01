الأربعاء، 01-11-2023
10:47 ص
أجرى مذيع "سي إن إن" وولف بليتزر، مقابلة مع متحدث جيش الاحتلال
الإسرائيلي بشأن قصف إسرائيل لمخيم جباليا.
وسأل بليتزر، متحدث الجيش الإسرائيلي، قائلاً:"كنت تعلم أن هناك مدنيين أبرياء في مخيم اللاجئين جباليا، أليس كذلك؟"، فأجابه هيشت أن هذه هي مأساة الحرب، وهم كانوا يستهدفون قائدًا كبيرًا في حماس
كما وجه المذيع، سؤالاً آخر لمتحدث الجيش الإسرائيلي، قائلا:"إذن قررتم إسقاط القنبلة علمًا بتواجد مدنيين أبرياء في المخيم؟".
ورد الأخير، قائلاً:" نحن نبذل كل ما في وسعنا لتقليل عدد الوفيات بين المدنيين".
من جانبه كشف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية " أوفير جندلمان " ، أن العملية البرية مستمرة بقطاع غزة
وحققت نجاحات كبيرة، مُشيرا إلى أن حماس وحدها من يتحمل مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في الحرب .
وقال : أننا ملتزمون بتنفيذ مهمة وهي القضاء على حماس ونعي أننا سنقدم تضحيات حيث سقط العديد من الضحايا في صفوف جنودنا ولكن هذا الطبيعي في إطار الحرب . وفقا ل " سكاي نيوز".
وأضاف : أن استكمال هذه المهمة سيكون جيدا للفلسطينيين الذين يعانون من حماس منذ أكثر من 15 عاما ، ولا يمكن تحقيق السلام عندما تتولى حماس قطاع غزة
.
وأوضح ، أن الهدف من عملية جباليا كان قياديا كبيرا وللأسف وقع ضحايا مدنيين رغم طلبنا منهم إخلاء المكان باتجاه جنوب القطاع ، وبالنسبة لسقوط ضحايا مدنيين في القطاع حماس تتحمل لوحدها المسؤولية لأنها تمنع السكان التوجه للمناطق الآمنة التي حددناها.
واستكمل : نواجه قضية معقدة حيث اختطفت حماس أكثر من 240 إسرائيلي العديد منهم أطفال رضع ونساء وفتيات ، وذلك يعد جريمة حرب بكل المعايير، ونتحرك للإفراج عنهم وتحريرهم.