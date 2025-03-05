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رنا سماحة: عايزه واحد يكون أرجل مني

طارق لطفي يثير الجدل بسبب حجاب زوجته

رنا سماحة: عايزه واحد يكون أرجل مني

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الأربعاء، 05-03-2025 10:26 ص

 

كشفت المطربة رنا سماحة مواصفات فتى أحلامها، كما تحدثت عن المواقف التي شعرت فيها بالظلم في حياتها.

وقالت رنا سماحة خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة" التي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي"،: هقول زي ما كنت بقول قبل جوازي عايزه حد أرجل مني مش لمجرد المسؤولية، وفكرة أنه يصرف على زوجته مع ان ده من حقوقي  ك ست تصرف عليا- ودي ظاهرة طالعه ان الرجالة مش عايزه تصرف على ستاتهم - المفروض متكنش محتاجة تصرف عليها انت تعرف ده لوحدك.

رنا سماحة تتحدث عن فترة عملها كمذيعة

وتحدثت رنا سماحة عن فترة عملتا كمذيعة والظلم التي تعرضت له، قائلة: حسيت بالصدمة كنت بشتغل في مكان من الأماكن اللي قعدت فيها فترة كبيرة.. ف حصل حاجة جوه ومشيت بطريقة مستحقهاش، وزميلي كمل لأن  مكنش عنده خلافات لكن انا كان عندي، والناس اللي بتستغرب أني ازاي مذيعة وأنا مطربة، هو في حد يشتغل مذيعة لمدة 10 سنين زيي ؟".

 

 

وقالت رنا سماحة:  مبندمش على اي حاجة في حياتي- حتى لو اتوجعت فيها -كل حاجة عشتها استفدت بيها، ولما أجهضت قبل كده ده رزق ونصيب وتجربة مؤلمة جدا نفسيا وجسديا.. ده رزق زيه زي اي حاجة في حياتي.

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