شاهد.. فنانة شهيرة سكرانة في شوارع دبي والشرطة تضبطها

تداور واد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم للفنانة الكويتية روان بن حسين وهي في حالة سكر تام بدبي.

وأثارت الواقعة ضجة كبيرة، ووفق وسائل ظغعلام محلية، فقد تم القبض على الفنانة الشهيرة وإحالتها للنيابةا لعامة.

ووفق بيان النيابة العامة في دبي، أحالت النيابة العامة في دبي قضية فنانة ومؤثرة خليجية "ر.ح" إلى محكمة الجنايات للنظر في الاتهامات الموجهة إليها، بعد أن تم توقيفها في حالة سكر في أحد الأماكن العامة.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تفاصيل القضية عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت لها أن الادعاءات التي روجت لها المشهورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول الإجراءات القانونية المتخذة ضدها لم تكن دقيقة.

وأوضحت النيابة أنه تم توقيفها في حالة سكر في أحد الأماكن العامة، بعد أن أحدثت شغباً، واعتدت لفظياً وجسدياً على أفراد من شرطة دبي في أثناء تأديتهم عملهم.

