رفض الزواج منها فأحـ.ـرقته

قضت الدائرة "3" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة عاملة نظافة بالسجن المشدد 7 سنوات، في واقعة اتهامها بإضرام النيران في صاحب ورشة ألوميتال لرفضه الزواج منها.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى، رقم 2858 لسنة 2024 جنايات العمرانية المُقيدة برقم 1668 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "ف.ح"، عاملة نظافة، في اليوم الأخير من فبراير 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، شرعت في قتل المجني عليه "خليل م"، عمدًا مع سبق الإصرار على إثر خلف مستعر بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة عقدت العزم و بيتت النية على الخلاص منه، وفي سبيل الوصول لغاياتها أعدت مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، وتوجهت إلى حيثما أيقنت تواجده، وما إن ظفرت به حتى سكبت البنزين أضرمت النيران بجسده قاصدة إزهاق روحه فأحدثت ما به من إصابات، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتها لسبب لا دخل فيه وهو مُداركته بالعلاج.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليه، وأكد أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمة على إثرها أخبرها برغبته في الزواج من إحدى السيدات فرفضت وتعدت عليه بالضرب وقررت إفساد مخططه وتوجهت إلى محل عمله وسكبت عليه "بنزين" وأضرمت النيران بجسده فأحدث به إصابات قاصدة من ذلك قتله.

وثبت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى أهل مصر أن إصابات المجني عليه هي حروق نارية من الدرجات الثالثة بنسبة %26 بالوجه، والرأس، والرقبة، والصدر، والذراع الأيسر، واليد اليمنى، والكتف الأيسر.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمة إلى محكمة الجنايات العاجلة، لما أسند إليه من اتهام، والتى عاقبتها بالسجن المشدد 7 سنوات.