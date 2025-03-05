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رد قوي من الشيخ أحمد خليل على فريدة الشوباشي

faridarte
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الأربعاء، 05-03-2025 11:47 ص

 

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن الحجاب في الإسلام فرض شرعي ثابت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، وليس مقيدًا فقط بأوقات الصلاة أو أثناء العمرة والحج.

وقال الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالحجاب في كل الأوقات التي يكنَّ فيها أمام غير المحارم، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ (النور: 31)، موضحًا أن هذه الآية تأمر المؤمنات بتغطية الزينة وعدم إظهارها إلا أمام المحارم، وأن ارتداء الخمار (غطاء الرأس) أمر إلهي لا يقتصر على وقت الصلاة فقط.

وأوضح أن السنة النبوية جاءت مؤكدة لهذا الحكم، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عندما قال لأسماء بنت أبي بكر: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى الوجه والكفين، مما يدل على أن الحجاب فرض بعد البلوغ وليس مقيدًا بأوقات معينة.

وأكد أن الحجاب ليس عادة اجتماعية أو مجرد احترام لدور العبادة، بل هو عبادة وامتثال لأمر الله، ولا يصح مقارنته بتغطية الرأس أثناء دخول دور العبادة، لأن الحجاب في الإسلام أمر دائم للمرأة أمام غير المحارم.

وقال إن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، لكنه صفة كمال في الحجاب، وهو من الأمور المشروعة التي يجب احترامها، مشيرًا إلى أن وجود بعض الاستخدامات الخاطئة له لا يبرر التهجم عليه أو نفي مشروعيته.

وأوضح أن الالتزام بالأوامر الشرعية يجب أن يكون وفق النصوص القرآنية والسنة الصحيحة، لا وفق القناعات الشخصية، مؤكدًا أن الحجاب فريضة دينية ثابتة لا تقبل الاجتهاد في أصلها، وإنما يكون الاجتهاد في تفاصيلها وفق ما قرره العلماء المعتبرون.

وكانت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج" أصعب سؤال" المذاع عبر قناة" الشمس": قالت أن الحجاب ليس فرضا بشكل عام، ولكن الحجاب فرض في أثناء الصلاة، وفي أثناء العمرة والحج.

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