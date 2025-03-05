فيديوهات مخلة.. تأييد حبس هدير عبدالرازق لمدة سنة

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة، وذلك على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة، وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم القيم الأسرية في المجتمع، ونشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة 5 اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمتها.

وجاءت الاتهامات الموجهة لها على النحو التالي:

نشر صور خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - إنستجرام - يوتيوب - تيك توك)، بقصد الإغراء، على النحو المبين بالتحقيقات.

ارتكاب فعل علني فاضح مخل بالحياء، من خلال إظهار مفاتنها وتوجيه عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية عبر حساباتها على مواقع التواصل.

إعلان دعوة تتضمن إغراءً ولفت الأنظار لممارسة الفجور، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، على النحو المبين بالتحقيقات.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بنشر محتوى يتضمن تعديًا على تلك القيم، واستعراض مفاتنها مصحوبًا بعبارات وإيحاءات جنسية، على النحو الوارد في التحقيقات.

إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - إنستجرام - يوتيوب - تيك توك) بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وتم تقديم أوراق القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، والتي حددت جلسة 30 نوفمبر لنظرها، مع إعلان المتهمة بموعد الجلسة.