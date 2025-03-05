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رسالة خاصة من زيلينسكي إلى ترامب تكشف مفاجأة

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الأربعاء، 05-03-2025 10:19 ص

 

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسالة خاصة بعث بها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم الخلاف والاحتدام بينهما، خلال استضافته في البيت الأبيض الجمعة الماضية، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي" الروسية.

 

وأوضح ترامب أن الرسالة التي أشاد بها كانت بشأن توقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها خطوة نحو إحلال السلام وإنهاء النزاع في أوكرانيا.

 

وأشار ترامب، خلال خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، إلى أن زيلينسكي عبّر عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات برعاية الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام.

 

وقال الرئيس الأمريكي: "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأتخذ إجراءً تاريخيًا لتعزيز إنتاج المعادن النادرة بشكل كبير هنا في الولايات المتحدة".

 

من جانبه، أكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا لتوقيع الاتفاقية والمشاركة في مفاوضات السلام، واصفًا الاجتماع المثير للجدل الذي عُقد في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، والذي أعقبه تعليق الاتفاقية، بأنه "مؤسف".

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