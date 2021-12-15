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السعودية تعلن استثناء 5 أشخاص من فحص «PCR»

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السعودية تعلن استثناء 5 أشخاص من فحص «PCR»

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الأربعاء، 15-12-2021 04:00 م

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.
 

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